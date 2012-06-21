Про це в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» розповів заступник голови Державної служби зайнятості (центрального апарату) Сергій КРАВЧЕНКО.
На запитання про те, як може, краще активізувати роботу зі створення робочих місць в Україні — він відповів: «Я б поставив питання трохи по-іншому — про якість робочого місця: це умови, в яких людина працює, зарплата, медичне обслуговування, певний соціальний пакет. Бо потік трудових мігрантів був би набагато меншим, якби тут була стабільна і достойна зарплата, щоб підприємство не простоювало.
Втім, таке теж є. Знаю одного підприємця, у якого працює 300 осіб і немає плинності кадрів. Бо він регулярно піднімає зарплату, покращує умови праці. До речі, були випадки, що його працівники поїхали на роботу в Польщу, але потім знову повернулись до нього. Кажуть, що тут краще — достойна зарплата і хороші умови правці.
До речі, багато наших кваліфікованих працівників їдуть за кордон на некваліфіковану роботу. Але, скажімо, токар або зварювальник у Києві можуть заробити скільки ж, як і за кордоном. То ж чи є в цьому сенс?» — загострює увагу Сергій Кравченко.