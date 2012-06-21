Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільські підприємці здебільшого віддають перевагу у своїй діяльності роздрібній торгівлі. До того ж займаються не лише продажем продуктів харчування, текстилю, а й торгують на ринках та з лотків, у неспеціалізованих крамницях. Загалом такий вид підприємницької діяльності обрали для себе понад 15,5 тисяч краян. Майже 2360 суб’єктів господарювання надають послуги у салонах краси та перукарнях. Чимало з бізнесменів вибрали як свою справу комп’ютерне програмування та вантажний автомобільний транспорт.
Узагалі, за інформацією сектора комунікацій головного управління ДПС у Тернопільській області, в територіальних підрозділах податківців на обліку минулого місяця перебували майже 59 тисяч суб’єктів підприємницької діяльності. Власне, вони є основними платниками податків. Переважна більшість з них, а це понад 35 тисяч людей, зайняті у малому бізнесі.
Примітно, що порівняно з відповідним торішнім періодом кількість тих, хто запрагнув зайнятися бізнесовою діяльністю, зросла: на 2,2 відсотка — підприємців і на 2,9 відсотка — юридичних осіб. У секторі комунікацій головного управління Державної податкової служби в області також повідомили, що протягом червня на облік узяли майже 600 платників податків, але за цей час припинили свою підприємницьку діяльність понад 330 краян.