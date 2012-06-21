На приміщенні станції Вапнярка на Вінниччині встановили меморіальну дошку на честь вояків третьої Залізної дивізії Армії Української Народної Республіки, які впродовж 26—31 липня 1919 року звільнили залізничний вузол від військ більшовицької Росії.
100 років тому влітку українські війська вели важкі бої з червоними за стратегічно важливий вапнярський залізничний вузол. Командир третьої дивізії Армії УНР Олександр Удовиченко, маючи менше війська, обрав тактику знищення ворожих підрозділів по одному. За мужність і відвагу дивізію було удостоєно почесної назви «Залізна». Ця операція стала однією з найбільш вдалих у літній кампанії українського війська й проклала шлях до визволення Вінниці. А її проведення — приклад воєнного мистецтва.
«Це одна зі знакових перемог в українській військовій традиції. Героїзм нашого народу невичерпний. Нині українські військові на сході країни обстоюють суверенітет і незалежність України», — зазначив головний спеціаліст відділу у Вінницькій області Міністерства у справах ветеранів Олег Дмитрійчук.
Учасники заходу пройшли маршем від залізничної станції до будинку культури селища. Відбулася презентація інтерактивної стели про події бою. Цікавий і змістовний тематичний урок для учнівської молоді провели волонтери і співробітники КП «Центр історії Вінниці».
В області цього року планують видати книжкою історичний нарис «Вапнярська операція 1919» у контексті заходів з відзначення 100-річчя Української революції 1917—1921 років та вшанування пам’яті її учасників на Вінниччині.