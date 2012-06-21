На Борщагівську швидкісну лінію виходить черговий тематичний трамвай у рамках проекту «Видатні українці». Цього разу вагони прикрашає портрет Валерія Лобановського – одного з десяти найкращих тренерів європейського футболу за версією УЄФА, легенди, якою пишається не лише Київ та Україна, а й увесь світ.
Загалом швидкісною лінією вже курсують «імениті» трамваї з зображеннями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анни Київської та Миколи Амосова. На черзі – Олександр Довженко.
Наразі комунальне підприємство «Київпастранс» придбало 35 вагонів PESA Fokstrot та п’ять «Електрон T5B64».