Японські інженери створили робота, який перетворюється в автомобіль і спроможний перевозити людей. Таку систему інженери створили вперше в історії робототехніки.
'J-deite RIDE – це робот заввишки в 3,7 метра, який здатний трансформуватися в спорткар приблизно за хвилину.
Технічно він може ходити зі швидкістю 100 метрів на годину або їздити на чотирьох колесах, але розробники кажуть, що поки не тестували його за межами вантажного відділення фабрики.
Директор Brave Robotics, Кенджи Ісіда, який запустив проект разом з Asratec, філією японського мобільного гіганта SoftBank, і виробником атракціонів Sansei Technologies, сказав, що ідеєю для створення робота стали трансформери, яких він в дійстві бачив в аніме.
Ісіда визнає, що загалом новий робот – це скоріше за все дорога іграшка, але також це ще й спроба надихнути людей і розширити горизонти людської уяви.
Розробники говорять, що будуть використовувати отриману технологію в індустрії розваг, наприклад, в розважальних парках або на вуличних парадах.