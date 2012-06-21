Трансплантація серця в Україні коштує 610 тисяч гривень, а за кордоном – майже 3 мільйони. Тобто на ці гроші в Україні можна врятувати життя не одного українця. Це – один із мотиваторів розвитку трансплантології в Україні, чим Міністерство охорони здоров’я наразі переймається.
Про це під час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він зауважив, що загалом щороку в Україні трансплантацій (серця, нирок, легень) потребують майже 5 тисяч осіб.
Раніше Максим Степанов інформував, що МОЗ має чіткий план розвитку трансплантології в Україні, який розрахований на два роки. Але це не означає, що лише через два роки стануть можливі масові трансплантації. Позитивні зміни будуть помітні кожні півроку. Ростимуть і кількість трансплантацій, і їхні види. І поступово Україна досягне трансплантаційної незалежності.
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«Урядового кур’єра»