Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Хлопчики й дівчатка пішли сьогодні до школи, а отже, в містах збільшився й пасажиропотік. У Тернополі з 1 вересня стали курсувати шкільні тролейбуси, які обладнали табличками «Діти». Для таких спеціальних маршрутів виділили вісім електротранспортних засобів.
Передбачили, що у шкільних тролейбусах буде супровід працівників загальноосвітніх закладів. Батьки учнів, які навчаються у молодших класах, також можуть користуватися послугами цих спецрейсів. Щоправда, супроводжувальні особи оплачуватимуть проїзд за тарифами, які діють зараз. Учні ж із «Соціальною картою тернополянина» можуть послугами громадського транспорту користуватися безкоштовно.
Тим часом у Львові, зважаючи на те, що діти стали навчатися у школах, вирішили збільшити кількість одиниць громадського транспорту. Мають намір збільшити кількість транспортних засобів до ста. Зранку 1 вересня, як поінформували у пресслужбі міської ради, на маршрути додатково вийшли 46 одиниць транспорту. Поки що взялися аналізувати ситуацію з пасажиропотоком. За потреби збільшуватимуть кількість машин. Львівські школярі також мають право безкоштовно користуватися проїздом у громадському транспорті.