Понад 61% українців не бажають брати участь у навчальних курсах щодо підвищення власної медіаграмотності, 30% жителів визнають свою нездатність відрізняти якісну інформацію від фейків. Такі дані оприлюднено під час презентації соціологічного дослідження «Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні».
Згідно з дослідженням, лише 22,2% опитаних погодилися б стати слухачами курсів з поліпшення медіаграмотності. 22,8% з них пройшли б таке навчання в інтернеті, а 18,3% готові подивитися чи послухати відповідну передачу по радіо чи телебаченню. Більш як 5% підтримують введення обов’язкового предмета з медіаграмотності у школах та вишах.
Лише 53% українців зізналися, що здатні самостійно відрізнити якісну інформацію від дезінформації та фейків. При цьому до критеріїв, за якими вони ідентифікують фейки, передусім належить інформація у ЗМІ, якому респонденти не довіряють, та інформація без автора. Попри те що соціальні мережі належать до ТОП-3джерел, яким українці довіряють найбільше, учасники дослідження висловилися про неготовність довіряти новинам, у яких посилання на повідомлення у соцмережах стоїть як джерело інформації.
Як повідомляє Укрінформ, за підсумками дослідження «Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні» більш як 57% українців довіряють загальнонаціональним телеканалам як головному джерелу інформації про збройне протистояння на Донбасі. 23,5% українців найчастіше отримують інформацію про стан справ в Україні та світі саме із соціальних мереж. 12,5% опитаних довіряють поширюваній у соцмережах інформації про збройне протистояння на Донбасі.
Загалом під час дослідження, проведеного у першій половині лютого, експерти КМІС опитали 2043 респонденти в усіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму та непідконтрольної території Донбасу.
Відділ економіки
та державного управління
«Урядового кур’єра»