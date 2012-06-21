На парламентських виборах в Угорщині, які відбулися 8 квітня, перемогла правоконсервативна партія чинного прем’єра Віктора Орбана «Фідес». Віктор Орбан назвав підсумки виборів «історичною перемогою» і заявив своїм прихильникам, що вони дають «змогу захистити себе й Угорщину», наводить його слова агентство Reuters.
За інформацією національної виборчої комісії Угорщини, партія «Фідес» здобула близько 50% голосів. Тож коаліція прем’єра може отримати в парламенті 134 місця, тоді як ультраправий рух «Йоббік», який здобув приблизно 20% голосів, — 27 місць, а соціалісти — 19.
Явка виборців становила майже 70%. Ця цифра значно перевищила показник виборів 2014 року — тоді активність виборців була 62%. Дільниці в країні мали зачинити в день виборів о 19-й годині, проте роботу деяких з них було продовжено через великі черги охочих проголосувати.
54-річний Віктор Орбан уже втретє очолить уряд Угорщини. Свою передвиборчу кампанію він побудував на консервативній і націоналістичній риториці: лякав угорців масовим напливом мігрантів і позиціонував себе як захисник національного суверенітету й «християнської Європи». Після перемоги Віктора Орбана варто очікувати, що Будапешт продовжуватиме тиск на Київ через невдоволення новим українським законом про освіту і блокуватиме партнерські ініціативи НАТО щодо України.