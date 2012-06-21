Майже три мільярди років тому карликова галактика була розірвана Чумацьким Шляхом. Сталося це через невелике бокове зіткнення, розповіли американські і канадські астрофізики.



Недалеко від сузір'я Діви астрономи побачили незвичайне явище. Там виявили велику щільність зірок в одному місці. Незвичайність цього явища полягала в тому, що деякі зірки рухалися в бік Землі, а інші в зворотну напрямку. Вчені звернули на це увагу, адже всередині будь-яких скупчень зірки переміщаються синхронно.



Так астрофізики припустили, що таке скупчення могло утворитися через вибух. І ось недавно вони знайшли докази своїм здогаткам.



Вчені показали, що таке скупчення складається з вигнутих оболонкових структур і звичайних зірок. При більш детальних дослідженнях було виявлено, що при зіткненні Чумацького Шляху з іншою маленькою галактикою, частинки карлика притягнулися приливними силами і тепер йе довгі «шнури» у віддалених краях нашої Галактики.



Тепер автори дослідження мають намір розгадати загадки Чумацького Шляху і сподіваються, що це відкриття допоможе їм в цьому. Так само вони відзначили, що подібні зіткнення і вибухи галактик трапляються у Всесвіті постійно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»