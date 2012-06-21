На Черкащині, у Тальнівському районі, де свого часу було трипільське поселення Тальянки, тривають археологічні розкопки. Тут працюють співробітники Інституту археології Національної академії наук України. Їм допомагають студенти. Вчені знайшли трипільський посуд, якому майже 6 тисяч років.
Як розповів директор Державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» Владислав Чабанюк, тепер посуд матиме нове життя: його спочатку викупають у кислоті, а потім виставлять на експозиційній вітрині. Про знахідки у заповіднику знімуть відеоролик коштом гранту від Українського культурного фонду, який допоможе описати належним чином сотні знахідок трипільської культури, зроблених у попередні роки.
Тим часом у селі Легедзиному Тальнівського району готуються до традиційної толоки, яка почнеться 27 липня на території музею Державного історико-культурного заповідника. Цьогоріч толока стане частиною зйомок національного документально-пригодницького серіалу «Україна всесвітня» (продюсер і режисер — Сергій Проскурня).