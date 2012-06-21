«Сьогодні вихідний, та не у всіх! ДНСН та Облавтодор разом ліквідують завали дерев після паводку»,– повідомив на своїй сторінці на Фейсбуку заступник голови Луганської ОДА Вадим Данієлян.
Як повідомляла наша газета (номер 79 від 24 квітня) Служба автомобільних доріг та ДП «Луганський облавтодор» просили Головне управління ДСНС України у Луганській області вжити необхідних заходів для того, щоб забезпечити роботу рятувальників на Томашівському мосту. Адже рівень води у річці Сіверський Донець піднявся більш ніж на два з половиною метри, течія несла до мосту сміття та повалені дерева і все це могло затопити та зруйнувати міст. Якби не вдалося налагодити дружню роботу, внаслідок можливого затоплення могло припинитися сполучення між містами Рубіжне – Новодружевськ – Лисичанськ. Але на травневі свята міст, який було відновлено лише з півроку тому (після підриву бойовиками у 2014 році) силами 26-го об’єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України таки було врятовано.