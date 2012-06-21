Готовність житлового фонду країни до опалювального сезону становить 60%. Соціальні об’єкти (школи, дитячі садки і лікарні) будуть готові до 1 вересня. Про це на селекторній нараді з регіонами щодо опалювального сезону наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«До початку опалювального сезону місцева влада має зосередитися на встановленні будинкових лічильників. Щодо житлового фонду найкращі показники у Черкаській і Миколаївській областях. Найгірша ситуація в Кіровоградській. Українці мають сплачувати лише за спожиту послугу, а не за нараховані нормативи. Рівень сплати населення за всі спожиті послуги у січні — травні цього року — 97,3%, за тепло і гарячу воду — 101%. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 18%. Тому українці, які регулярно й у повному обсязі оплачують надані житлово-комунальні послуги, мають беззаперечне право отримувати їх вчасно», — цитує слова віцепрем’єра його служба.