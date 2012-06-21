У прифронтовій Донеччині значно пожвавішали темпи відновлення житлових будинків, пошкоджених під час обстрілів проросійськими незаконними збройними формуваннями. Така активність спостерігається після того, як у серпні 2017-го в області нарешті сформували регіональний матеріальний резерв, завдяки коштам якого бригади рятувальників відновили 1057 приватних осель донеччан.
За цей час пошкоджені житлові будинки відремонтували в Авдіївці, Мар’їнці, Слов’янську, Красногорівці, Торецьку, Світлодарську, Гранітному, Зайцевому та інших населених пунктах, куди щедро летіли кулі, снаряди та міни від агресивного «руского міра». Нині ж бригади головного управління ДСНС України в Донецькій області, поряд з якими працюють колеги з інших регіонів, допомагають власникам пошкоджених хат перекривати дахи, встановлювати нові вікна чи двері та виконувати інші ремонтні роботи.
З якістю цих робіт, які й досі тривають, ознайомився і новопризначений голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Він побував на таких об’єктах у Красногорівці та Мар’їнці. «Усі минулі п’ять років для обласної влади надзвичайно важливим завданням було відновлення житла, пошкодженого обстрілами проросійських бойовиків. Хочу запевнити, що цей напрям роботи не залишиться без моєї уваги, оскільки відновлення миру в регіоні не можливе без відновлення належних умов для життя наших громадян», — зазначив він.