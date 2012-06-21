Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Вже з 2 вересня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України спільно з Всеукраїнською асоціацією громад розпочинають другу фазу впровадження цього проєкту, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Нагадаємо: Державний аграрний реєстр (ДАР) –– це електронна система, яка має спростити отримання державної допомоги аграріям, забезпечує її прозорість та простежуваність. Зокрема, за допомогою ДАР можна буде отримати адміністративні послуги від державних органів, доступ до банківських кредитів, зокрема, з кредитними гарантіями, інші види державної підтримки.
Окремо наголошується, що через систему аграрій зможе перевірити правдивість даних про землю, яка йому належить, права на неї, а також подати заявку на виправлення помилок у Державному земельному кадастрі. Мало того: оскільки система реєструє всі заявки на отримання того чи іншого виду державної підтримки, це дає уряду змогу більш ефективно планувати обсяги надання такої підтримки по напрямках.
Цей проєкт є спільним, він реалізується Мінекономрозвитку у співпраці з Держгеокадастром, Міністерством юстиції, за сприяння проєкту Світового Банку та ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» тощо. Крім того, до запровадження проєкту залучаються ОТГ, які було відібрано за відкритим конкурсом (загалом 53 ОТГ з усіх областей України, крім окупованих територій).
Участь громад полягатиме не лише у згоді впроваджувати даний проєкт на своїй території. Їхні представники братимуть участь у роботі ДАР. зокрема, пояснюватимуть аграріям, як працює система, як у ній зареєструватися і що це дає окремому сільгоспвиробникові.
Проєкт реалізовуватиметься у два етапи. У першому, з 2 по 30 вересня, братимуть участь 17 ОТГ зі Сходу України. А 16 вересня до них долучаться 36 об’єднаних територіальних громад з центральних, південних та західних областей. Там проєкт триватиме до 14 жовтня.
Варто додати, що зареєструватися у ДАР кожен сільгоспвиробник може безкоштовно за допомогою BankID чи електронного підпису, так само безкоштовним є й користування системою. Усі необхідні відомості про роботу системи та реєстрацію у ній можна отримати на сайті www.ar.gov.ua.