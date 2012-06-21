Хтось навчився читати в ньому приховане слово «воля», хтось бачить сокола, який шугає з висоти. Та насправді все набагато складніше й глибше…
25 лютого виповнилося 100 років відтоді, як Тризуб було затверджено Державним гербом Української Народної Республіки. Своє рішення на засіданні Малої Ради обґрунтували тим, що це знак Київської Держави часів Володимира Великого.
До 100-річчя Державного Герба України (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Проте історія українського герба почалася задовго до його князювання. Одне з перших зображень тризуба на наших теренах зафіксовано на знахідках періоду Трипільської культури IV—III тис. до н. е. Згодом його почали активно використовувати предки сучасних українців. Археологічні розвідки на Полтавщині та Київщині підтверджують, що на землях Центральної України тризуб був відомий як символ влади, знак родових старійшин або племінних вождів у VI—VIII ст.
У період розквіту Київської Русі, у X—XIII ст., зображення тризуба було поширене на великій території — від Криму до Новгорода, від Кавказу до Франції та Швеції, адже карбували його на всьому: від печаток та монет до цеглин, з яких будували храми. Зображення тризуба було знайдено на цеглинах Десятинної церкви у Києві.
За радянської влади Тризуб був «націоналістичним знаком». За його використання звільняли з роботи, запроторювали до в’язниці, примусово лікували у психлікарні. Проте сміливці знаходилися завжди.
Конкурс щодо створення проекту Державного герба України відповідно до постанови Верховної Ради було оголошено 24 червня 1991 року (тобто ще за існування СРСР). Під егідою Комісії з питань культури і духовного відродження ВР було створено робочу групу-журі з народних обранців, істориків, мистецтвознавців, музейників. А 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила Тризуб як Малий герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного герба. Учора в Національному музеї історії України відкрилася виставка «Символ твоєї свободи: 100 років Державного герба України». До створення експозиції долучився Український інститут національної пам’яті. На виставці представлено унікальні експонати, що демонструють давні традиції й ту важливу роль, яку Тризуб відіграє в історії України.
Оксана ГОЛОВКО,
Фото Володимира ЗАЇКИ,
«Урядовий кур’єр»