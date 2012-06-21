«Забанили», «затролили» або все разом. Такі скарги неодноразово доводилося чути від знайомих, які в мережі Фейсбук часто вдавалися до критики всього, що пов’язане з РФ. Десь комусь така активність видавалась аж занадто антиросійською чи просто тенденційною. І ці невідомі таємничі «хтось» прагнули владарювати над свідомістю користувачів мережі, впливати на їхні вчинки, вибір тощо.
Поствиборчий скандал у США зайвий раз довів, що маніпуляції можуть істотно впливати на політичну чи громадянську позицію навіть, здавалося б, не обділених здоровим глуздом людей. Вдаватися до гучних з’ясувань стосунків між керівництвом і користувачами популярної мережі ми не будемо. Натомість зазначимо, що перші намагаються знайти вихід із глухого кута, зрозумівши нарешті, де ж таки корінь зла і всіх їхніх негараздів.
Тож нині Фейсбук активно розробляє інструмент, який дасть користувачам змогу перевірити, чи стежать вони за якоюсь зі сторінок, контрольованою петербурзьким Агентством досліджень інтернету. Тобто невдовзі людина знатиме, чи контролюють її дії, що пропонують зробити, на що відреагувати. Загалом слід завжди бути уважними, десь у глибині душі усвідомлюючи: за кожним нашим рухом — кліком чи лайком — можуть стежити.
А поки що заблокованими виявилися вже понад 270 сторінок цієї російської структури, що, за її даними, використовували для політичного впливу на користувачів з Росії та російськомовних жителів сусідів Російської Федерації, серед яких одне з чільних місць посідає саме Україна.
Про це для Радіо Свобода заявив засновник Facebook Марк Цукерберг: «Цей конкретний набір сторінок і облікових записів було націлено на Росію та людей, що розмовляють російською мовою у сусідніх країнах, таких як Азербайджан, Узбекистан та Україна».
Заблоковані сторінки працювали в межах петербурзької організації «Агентство досліджень інтернету», яку небезпідставно називають «фабрикою тролів» і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для нав’язливого формування таргетованої реклами (слово таргет англійською означає «мішень», в даному разі — нашу свідомість) і здійсненні впливу на вибори у США та Європі.
Деякі зі сторінок належали російським медіа, але перебували під контролем IRA. «Ця російська агенція неодноразово діяла оманливо й намагалася маніпулювати людьми у США, Європі та Росії», — цитує УНІАН слова засновника Facebook. Марк Цукерберг має всі підстави заявляти: принаймні одну із заблокованих сторінок постійно відстежували близько мільйона людей. Ще півмільйона стежили за хоч одним таким обліковим записом в Instagram. І саме таким проявам збирається протидіяти керівництво мережі Фейсбук.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»