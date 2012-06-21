Знаменита Троя на 600 років старша, ніж вчені вважали досі. Нещодавно археологи зробили рідкісне відкриття за 149 років археологічних розкопок.
У 13 столітті до нашої ери ахейці в союзі зі спартанцями взяли в облогу місто Іліон (інша назва – Троя), яку увіковічнив грецький поет Гомер в епічній поемі «Іліада». За свідченням істориків це був улюблений твір Олександра Великого. У голові ложа цього видатного полководця і македонського царя стояла скринька з сувоєм поеми.
Перші розкопки на пагорбах Хісарлик були розпочаті в 1870 році одним з піонерів археології німецьким бізнесменом Генріхом Шліманом. Уряд Туреччини оголосив 2018 рік «Роком Трої» в честь 20-річчя визнання однієї з найвідоміших археологічних пам'яток в світі в якості об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
На думку археологів, нові розкопки в північно-західній турецькій провінції Чанаккале на півострові Мала Азія дозволяють вважати що цей район використовувався як поселення більше ніж на шість століть раніше, ніж це було відомо раніше. Стародавнє місто Троя неодноразово руйнувалося і відновлювалося після воєн, пожеж і землетрусів. За 149 років було розкопано в цілому 10 культурних шарів поселень, кожен з яких названий і пронумерований від Трої I до Трої XI. Виявлений в цьому році новий культурний шар вирішили позначити як Троя 0.
Вчені вважають, що Троя була заснована приблизно в 3500 році до н. е. Судячи з більш ранніх шарів, люди селилися в цих місцях з 3000 р. до н.е. е. по 1300 р. н.е. е. Іншими словами, з догомерівських часів і аж до візантійської епохи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»