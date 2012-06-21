Збільшення рівня заробітної плати до 500 євро в еквіваленті привело б до того, що люди стали б замислюватися, чи треба їхати працювати за кордон.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Урядом за два роки багато чого було зроблено для того, щоб детінізувати економіку, щоб детінізувати заробітну плату. Але на сьогодні ми не досягли того рівня, який би дозволив зупинити трудову міграцію, а отже, зусилля потрібно й далі збільшувати. Я вважаю таким проміжним етапом, коли в нас рівень зарплат вийде хоча б на еквівалент 500 євро на місяць. Коли ми досягнемо такого рівня, люди, які їдуть за кордон, будуть замислюватися: їхати чи ні», – заявив Рева.
Він додав, що трудова міграція дуже негативно впливає на розвиток економіки країни.
«Не кажу про фінансову стабільність, бо трудові мігранти, котрі працюють за кордоном, надсилають чималі кошти, і на підтримку платіжного балансу вони впливають позитивно. Але сам факт, що кваліфіковані люди виїздять з України, звичайно, звужує можливості нашої економіки і зменшує можливості для економічного зростання», – зазначив Рева.
За його словами, люди їдуть туди, де більше платять, тому, якщо хочемо зупинити трудову міграцію, необхідно вжити всіх заходів, щоб заробітна плата українців зростала.