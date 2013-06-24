Уряд затвердив перелік обов’язкових заходів з охорони здоров’я дітей у закладах дошкільної освіти (далі — садочках). Цього вимагає Закон України «Про дошкільну освіту», який набрав чинності 1 січня 2025 року. Перелік спрямований на запобігання поширенню інфекційних та неінфекційних хвороб, збереження здоров’я дітей та формування здорового освітнього середовища.

Які заходи з охорони здоров’я відтепер має впроваджувати керівник садочка або уповноважена ним особа? Серед іншого: перевіряє, чи має дитина медичну довідку для зарахування й обов’язкові щеплення за віком; щоденно спостерігає за здоров’ям дітей, реагує на погіршення стану, а у разі потреби — викликає «швидку»; допомагає під час гігієнічних процедур, навчає особистої гігієни. Загалом – виховує здорові звички у дітей, організовує правильний розпорядок дня і популяризує здоровий спосіб життя серед усіх учасників освітнього процесу. Крім того, консультує батьків щодо здоров’я та виховання дитини, здійснює психолого-педагогічний супровід, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами; контролює дотримання санітарних норм та організацію харчування. Водночас приділяє увагу здоров’ю працівників – контролює їхні щеплення і медогляди. Постанова також визначає, що представники садочка проводять протиепідемічні заходи у разі хвороб та ізолюють дитину з ознаками інфекційної хвороби до приходу батьків або приїзду «швидкої».

Також Кабінет Міністрів визначив вимоги до облаштування в дошкільних закладах медичних осередків, медичних кабінетів та ізоляторів.

Відповідно до закону, медичне обслуговування дітей, не є обов’язковим у садочках. Проте в кожному закладі дошкільної освіти має бути облаштований медичний осередок — це база для надання дітям гарантованої законом домедичної допомоги. Медичний осередок — це приміщення або його частина, де у спеціальній шафі зберігаються вироби, необхідні для надання домедичної допомоги, наприклад, джгути, марлеві пов’язки, термоковдри тощо. Діти не мають мати доступу до такого осередку.

Водночас заклад дошкільної освіти може організовувати й медичне обслуговування дітей. Після отримання відповідної ліцензії воно може здійснюватися в обладнаному медичному кабінеті медичними працівниками садочків, закладів охорони здоров’я чи фізичними особами - підприємцями, що провадять медичну практику.

Такий кабінет повинен серед іншого мати опалення, холодну і гарячу воду, питну воду, каналізацію, освітлення, покриття підлоги та стін матеріалами, стійкими до миття та дезінфекції, рукомийник, запас засобів індивідуального захисту для медпрацівника, обладнання для домедичної та ліки для невідкладної допомоги (орієнтовний перелік також визначає постанова).

Для садочків, що розраховані на перебування більш ніж 41 дитини, обов’язковим є облаштування ізолятора. Нова постанова визначає вимоги й до таких приміщень і їхнього обладнання.

Ухвалена постанова дасть змогу краще дбати про здоров’я та безпеку дітей у дошкільних закладах, розвивати у них звички здорового способу життя, культуру відповідального ставлення до власного здоров'я, надавати їм та батькам психологічну підтримку, а також — гарантувати домедичну допомогу. А для садочків, які запровадять у себе медичне обслуговування, — облаштувати для цього кабінети.

Водночас старі правила медичного обслуговування, що затверджувала постанова КМУ від 14 червня 2002 року №826, втрачають чинність.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я