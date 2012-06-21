Керівництво туринського «Ювентуса» має намір придбати нападника французького «Парі Сен-Жермен» Неймара, повідомляє Mundo Deportivo.
Як інформує джерело, "бьянконері" хочуть віддати за гравця збірної Бразилії не тільки значну суму, але і двох гравців – хавбека Блеза Матюїді і нападника Пауло Дібала. Однак «ПСЖ» не потрібні інші гравці.
Неймар став гравцем парижан в 2017 році. Французький клуб купив форварда за рекордні 222 млн євро у каталонської «Барселони». У минулому сезоні гравець зігравши в 28 матчах на клубному рівні, зробивши 13 гольових передач і забив 23 голи.
Нещодавно бразилець оголосив про бажання повернутися в стан синьо-гранатових.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»