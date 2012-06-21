Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Обласний центр над Пслом багатий на історичні архітектурні, культурно-мистецькі та інші пам’ятки, які приваблюють туристів. Аби гості міста та городяни краще орієнтувалися у цьому розмаїтті, розроблено путівник під назвою «Важливе побачити».

Його авторами стала група авторів-фахівців управління стратегічного розвитку обласного центру, зокрема, відділу маркетингу, промоції і туризму, а також Агенції «Суми», що займається популяризацією та промоцією цікавих та ексклюзивних об’єктів.

Утім, довідник містить також іншу розмаїту інформацію, яка неодмінно стане в нагоді. Зокрема, про найбільш популярні місця відпочинку сумчан, ресторани, кафе, готелі, хостели, а також про традиційні міські фестивалі, топові конкурси, відомі бренди, завдяки яким Суми «впізнають» як в Україні, так і за її межами.

Довідник сформований таким чином, що кожен, хто звернеться за інформацією, знайде її швидко і без проблем.