Під час робочої поїздки на Сумщину Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з питань розвитку області, де акцентував на туристичному потенціалі. Тут слід приділяти особливу увагу підтримці так званих туристичних магнітів. Серед них комплекс «Садиба Харитоненка». Зі станом культурно-історичної пам’ятки Прем’єр ознайомився особисто. Уряд шукатиме додаткові можливості для підтримки таких об’єктів, від чого насамперед виграють місцеві громади. «Наступного року плануємо до проєкту «Велике будівництво» долучати об’єкти культури й туризму. Регіони мають підготувати пропозиції, які могли б фінансуватися в межах програми, визначити пріоритети й куди краще інвестувати, щоб це приносило результат», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова Прем’єра.

Денис Шмигаль побував в обласній клінічній лікарні, де за проєктом «Велике будівництво» триває добудова корпусу В, найближчим часом буде придбано нове обладнання й розширено перелік послуг. Прем’єр запевнив медичний колектив: у жовтні лікарі, середній та молодший медперсонал отримають підвищені заробітні плати.