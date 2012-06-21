Робоча поїздка Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля мала переважно культурно-гуманітарне спрямування. Глава уряду відвідав Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького й Національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна.

У самих Сумах і в області багато об’єктів культурної спадщини, які заслуговують на увагу органів місцевого самоврядування та державної влади.

«В обласному художньому музеї зібрано понад 17 тисяч творів національного та світового значення. Кожен експонат зачаровує красою. Їх успішно експонували за кордоном. У цього музею та в багатьох інших культурно-освітніх закладів є потенціал, щоб стати потужними туристичними магнітами», — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, в Сумській ОДА вже підготували проєктно-кошторисну документацію, що дасть змогу розв’язати проблеми музею, який нині перебуває на балансі області. З головою ОДА було обговорено шляхи залучення до закладу більшої кількості відвідувачів.

Під час візиту до Національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна Прем’єр-міністр відзначив настінне панно «Птахи щастя» у фоє закладу. Денис Шмигаль підтримав ініціативу запропонувати його внести до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Прем’єр-міністр нагадав, що Президент України поставив завдання розширити програму «Велике будівництво», додавши до неї культурні та історичні пам’ятки.

«Міністерство культури спільно з обласними адміністраціями вже готують і надають переліки об’єктів для участі у програмі. Далі з них підбиратимуть пріоритетні», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який супроводжував Прем’єра у поїздці областю, найближчим часом буде затверджено експертну раду для добору пріоритетних об’єктів програми.

«Перевагу віддаватимемо тим об’єктам, що можуть стати туристичними магнітами. У бюджеті вже є перші кошти на наступний рік для початку реконструкції», — запевнив Олександр Ткаченко. Він зазначив, що в Сумській області є активна громада, велика кількість фестивалів та цікаві об’єкти, які можуть стати туристичними магнітами. На наступний рік заплановано дві відповідні програми.

«Перша — «Велика реставрація» в галузі культури. Це театри, музеї, замки, садиби, які могли б стати туристичними магнітами. Ми прийматимемо пропозиції від регіонів та розглядатимемо питання співпраці між державою та місцевими громадами. І друга — створення центрів культурних послуг. Це перетворення бібліотек в областях у центри сучасної атракції», — сказав Олександр Ткаченко.

«Сумська область має потужний потенціал для розвитку туризму. Тому необхідно на всіх рівнях приділяти більшу увагу підтримці об’єктів культурної та історичної спадщини, що можуть стати туристичними магнітами, — написав згодом Прем’єр на своїй сторінці у фейсбуці. — Серед них комплекс «Садиби Харитоненка». Одна з культурних перлин Сумщини, яку відвідували Леся Українка, Антон Чехов, Петро Чайковський. Щоб розкрити туристичний потенціал, вона потребує належної уваги та фінансування. Сьогодні з міністром культури Олександром Ткаченком відвідали садибу, щоб на власні очі побачити, в якому стані вона перебуває. Міністерство культури ініціювало перетворення комплексу на культурно-мистецький центр.

Усі ідеї та пропозиції ми розглядатимемо в межах проєкту на 2021 рік «Велика реставрація» — програма Президента з відновлення понад сотні архітектурних пам’яток в усіх регіонах України. Цього місяця за вагомий внесок у справу національного культурного відродження указом Президента театру присвоєно статус національного. Модернізація технічного обладнання закладу дасть ще більше можливостей для розвитку театру і його колективу.

Відвідали Сумську обласну клінічну лікарню — головний заклад охорони здоров’я в області. Щорічно тут отримують послуги до 22 тисячі пацієнтів, отже для них мають бути створені сучасні та комфортні умови.

У межах проєкту «Велике будівництво» триває добудова нового корпусу, найближчим часом буде придбано нове обладнання й розшириться список послуг. Пріоритетний напрям з модернізації закладу — будівництво нового хірургічного корпусу та реконструкція приймального відділення.

Поспілкувався також із колективом лікарні. З 1 вересня уряд підвищив зарплати медикам, а отже вже у жовтні всі українські медики зможуть отримати доплати. На цьому, звісно, ми зупинятися не збираємося й працюватимемо над тим, щоб робота медиків оплачувалася справедливо. На наступний рік в бюджеті закладено кошти для підвищення виплат медикам на 30%.

Загалом у Сумській області в межах програми «Велике будівництво» планується реконструкція та капітальний ремонт приймальних відділень у семи опорних лікарнях. Це особливо важливий проєкт для Президента і для уряду. Необхідно прискорити його реалізацію. Окремо хочу підкреслити, що роботи та обладнання у приймальних відділеннях слід виконати якісно».

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