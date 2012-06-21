Фаховою туристичною Меккою називають ITB Berlin — один з найбільших туристичних ярмарків світу, який щорічно проходить у столиці Німеччини. Як правило, туристичну виставку, де свій потенціал у березні цього року презентували 185 країн, відвідують понад 180 тисяч людей.
Нинішнього сезону, як повідомили у департаменті міжнародного співробітництва Харківської міськради, обласний центр було представлено на загальнонаціональному стенді України. Участь у такому великому міжнародному заході дала змогу продемонструвати туристичний потенціал міста, зміцнити його позитивний імідж і підвищити впізнаваність Харкова у туристському середовищі. Тут упевнені: участь у роботі престижної Міжнародної туристичної біржі сприятиме розвитку співпраці з іншими містами України і збільшенню внутрішніх туристських потоків.
Окрім виставки, харків’яни взяли участь у різних семінарах і конференціях, де розглядали гострі проблеми туристичної галузі й визначали перспективи її подальшого розвитку.