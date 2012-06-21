Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



На сайті Черкаського державного бізнес-коледжу з’явилася гейміфікована (геймізація — використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до розв’язання проблем) онлайн-платформи «Турнір професій». Це спеціальна платформа для тестування випускників шкіл, за допомогою якої кожен може обрати для себе оптимальну професію. Перевірку на ній уже пройшло майже 200 слухачів підготовчих курсів коледжу.

Недавно свій проєкт його розробники представили на міжнародному семінарі, який проходив у коледжі. Як розповів директор закладу Олег Куклін, це четвертий грантовий проєкт, реалізований за підтримки Посольства США. Його автори хотіли допомогти випускникам шкіл краще зорієнтуватися в обранні майбутньої спеціальності, аби краще реалізувати себе на ринку праці.

Часто на вибір професії впливають поради батьків, друзів, знайомих, «мода» на певні спеціальності тощо. Людина, яка при цьому мало враховує або й зовсім не звертає уваги на власні індивідуальні особливості чи бажання, може опинитися в ситуації, коли виявиться, що вибір не припав їй до душі, кар’єра не вибудовується, а перспективи туманні. Новий сервіс якраз і допомагає врахувати при виборі спеціальності свій характер, інтереси та здібності, зробити свідомий вибір.

Ще раніше свої напрацювання працівники коледжу запропонували управлінню освіти і науки облдержадміністрації, приймальним комісіям коледжів та училищ області з метою поширення досвіду профорієнтації не тільки на Черкащині, а й у всій Україні.