Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Карлівському районі Полтавської області відбувся щорічний національний День ферми, в якому взяли участь тваринники, зоотехніки, ветеринарні спеціалісти та керівники агропідприємств з усієї України.
Цього разу майстер-клас для них провели колеги із СТОВ «Вітчизна» Карлівського району, яке має статус суб’єкта племінної справи у тваринництві, зокрема племінного заводу з розведення великої рогатої худоби української чорнорябої породи та племінного репродуктора з розведення голштинської породи, і де надій від фуражної корови за минулий рік склав майже 8,5 тисячі кілограмів молока. Показники не найвищі по країні, проте в господарстві накопичили цінний інноваційний та інвестиційний досвід, практикують передові технології, а найголовніше, вміють так доглядати за худобою і зокрема дійною чередою, що вона практично не хворіє.
Як їм це вдається, розповів директор товариства член всеукраїнської асоціації виробників молока Володимир Литвин. Після теоретичної частини, учасникам заходу продемонстрували наявну в господарстві сучасну кормозбиральну техніку безпосередньо під час косовиці люцерни в полі.
Присутній там директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов повідомив, що Полтавщина на цей момент має найбільше в Україні поголів’я великої рогатої худоби і лідирує в країні за таким показником, як валове виробництво коров’ячого молока.