Один комп’ютерний клік — і ви «учасник» дискусії, яка розгорається в Рівненській ОДА: тут обирають проекти, які цього року фінансуватимуться коштом Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Підсумкове засідання комісії з їх підбору вже другий рік поспіль проходить у прямому ефірі. У такий спосіб виконавча влада Рівненщини хоче засвідчити прозорість своєї діяльності й довести: перемагають справді найсильніші (читай: найпотрібніші громадам) проекти та задуми, які, до того ж, кваліфіковано оформлені заявкою.
— Для Рівненщини у ДФРР цього року передбачено 214 мільйонів гривень, це значно більше, ніж торік, — каже голова обласної державної адміністрації Олексій Муляренко. — Тому використати їх маємо максимально ефективно та прозоро.
П’ять проектів є перехідними з минулого року, а тому — поза конкурсом: це дві школи — в Степангороді Володимирецького та Залав’ї Млинівського районів; дві реконструкції: очисних споруд у Березному та спального корпусу дитбудинку-інтернату в Дубенському районі; добудова сучасного спорткомплексу в Сарнах. Ще 77 проектів із 109 запропонованих обрали за результатами оціночного рейтингу. Наступний етап — погодження в Кабінеті Міністрів. Зрозуміло, що всі не фінансуватимуть: однак в області розраховують на підтримку щонайменше 22.
А найбільше голосів отримав проект будівництва універсальної спортивної зали в ДЮСШ олімпійського резерву, а також пропозиція створення освітнього простору для самовдосконалення впродовж життя (в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти).
До складу комісії входять не лише керівники виконавчої влади, а й депутати обласної ради, експерти з питань будівництва, представники громадських організацій.
У пам’яті жителів краю ще свіже врочисте відкриття нової сучасної школи імені Героїв у селі Пісків Костопільського району за участю віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка: цей проект торік фінансували з ДФРР. До речі, у бюджеті розвитку обласного бюджету цього року передбачено рекордних 74 мільйони гривень, які спрямують насамперед на школи, дитсадки та лікарні.