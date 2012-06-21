Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській муніципальній галереї відкрилася виставка карикатур відомих сумчан художників Михайла Волова та Бориса Пилипенка, якою вони підсумовують 40 років спільної роботи у цій цікавій і оригінальній мистецькій царині. Їх імена добре знані далеко за межами області й України. Дебютувавши ще в радянські часи, роботи творчого дуету друкувалися на сторінках таких видань як «Літературна газета», «Огоньок», «Ізвєстія» та багатьох інших.
Відвідувачі виставки отримують справжнє задоволення від знайомства з карикатурами, адже вони інтелігентні, витончені, по-своєму філософські і мудрі. А ще — неодмінно викликають усмішку, адже спрямовані на викорінення людських вад і недоліків, що часто шкодять усім нам.
Як сказав колись про важливість сміху один із класиків комедійного жанру, навіть найменша усмішка допомагає знищити бодай одну негативну бактерію. Оскільки виставка відкрилася і працює в час коронавірусу, до речі, з дотриманням усіх карантинних вимог і навіть назвою перегукується з ним, то можна вважати, що завдяки роботам двох сумчан вдасться знищити тисячі чи й більше бактерій.