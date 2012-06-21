Він народився у селі Журавка нині Варвинського району Чернігівської області, де могилу видатного математика і благодійника, коштом якого утримували місцеву школу, в роки колективізації зрівняли із землею. Вдова Георгія Вороного, рятуючись від загибелі, разом з молодшими дітьми мусила за одну ніч виїхати з рідної хати. У ній тривалий час діяла початкова школа, і лише у 1990х роках історичний будинок знесли, знищивши вже в незалежній Україні пам’ять про людину, яку знають і шанують математики всього світу.
Більшість користувачів комп’ютерів навіть не підозрюють, що саме створена українцем Георгієм Вороним так звана геометрія чисел — основа комп’ютерної графіки і програм з розпізнавання об’єктів, моделювання рельєфу, аналізу руху та його корекції для обходу перешкод. Не дивно, що наш земляк на сьогодні один з найбільш цитованих математиків. У Японії проходять щорічні наукові конференції з діаграм Вороного, а в Південній Кореї діє спеціалізований дослідницький центр з діаграм, названих його іменем.
На відміну від найсучаснішої техніки, яка з часом старіє, створена Георгієм Вороним математична база рік у рік лише набуває актуальності, нагадуючи світу, чим він завдячує Україні.