Міжнародна команда дослідників на чолі з вченими Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (The International Centre for Radio Astronomy Research, ICRAR) провела сканування приблизно 10 мільйонів зоряних систем і в жодній з них не виявила ознак інопланетного розуму.
Короткий звіт про глобальне дослідження опубліковано на сайті ICRAR. Команда астрономів працювала під керівництвом доктора Ченао Трембле і професора Стівена Тінгея. Для сканування був використаний телескоп Murchison Widefield Array (MWA), що знаходиться в глибинці західної Австралії.
Повідомляється, що це був найглобальніший пошук позаземних технологій за весь час подібних досліджень. На низьких частотах було проскановано ділянку неба, яка містить не менше 10 мільйонів зірок. Мета у вчених була тільки одна – пошук позаземних технологій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»