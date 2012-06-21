Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж останнього часу на Сумщині значну увагу приділяють створенню нових груп дошкільнят та розвитку закладів дошкільної освіти, які тривалий час використовувалися не за призначенням.
Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, якщо позаторік нараховувалося 112 вихованців на кожні 100 місць, то зараз 106 при середньому показнику в Україні 110.
Впродовж минулого і нинішнього років додатково створено 30 груп на 570 місць, у тому числі у закладах, що функціонують, відповідно 21 і 390, решта – в закладах освіти, що тривалий час використовувалися не за призначенням.
Зокрема, лідерами за відкриттям нових груп дітлахів є міста Шостка і Суми, а також Білопільський район.
Разом з тим зі значним перевантаженням поки що функціонують заклади дошкільної освіти у Бездрицькій ОТГ Сумського району, Охтирці, Глухові, де в розрахунку на 100 місць виховуються від 136 до 151 дитини.
Загалом із перевантаженням працюють 119 дитячих садків, з яких левова частка – 107 – припадає на міста.
Загалом на Сумщині дошкільну освіту здобувають майже 36400 хлопчиків і дівчаток.