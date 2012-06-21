Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Через зростання курсу долара в Україні в 2021 році можливе тотальне подорожчання всіх товарів та послуг. Про це вже нині заявляють вітчизняні економісти.

Фахівці вважають, що курс 29 гривень за долар, закладений до проєкту Державного бюджету на 2021 рік, не є остаточним і може змінюватися при секвеструванні головного фінансового документа.

Інфляція у 2021 році запланована на рівні 6-7% річних. Фахівці вважають, що враховуючи всі умови, ціни на електронну техніку повинні зрости не менше, ніж на 6%, а на продукти харчування – на 7%. На 6-7% зросте також вартість одягу та взуття.

Але найбільше, за розрахунками економістів, може зрости комуналка та різні житлові послуги – на 15%.

Також відчутно зростатимуть ціни на нерухомість. До речі, вже в 2020 році ціни на первинному та вторинному ринку зросли на 7-15%. Найбільше за останні місяці зросли ціни на однокімнатні квартири – до 15-20%. Адже саме вони у період коронакризи користуються найбільшим попитом.