Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Практично для 60 населених пунктів України цьогоріч опалювальний сезон не розпочнеться вчасно. Річ у тім, що 90 підприємств теплокомуенерго у 2020-му стали великими боржниками перед «Нафтогазом України».

Як зазначають у пресслужбі компанії, ці підприємства не виконали жодної умови для отримання газу у межах своїх зобов’язань.

Група «Нафтогаз» на своєму офіційному сайті надала перелік цих підприємств. Так, зокрема це 23 компанії з Одеської області, 11 –– з Харківської області, вісім –– з Дніпропетровської області, дванадцять –– з Київщини, сім –– із самого Києва. Найкраще в цьому сенсі до опалювального сезону підготувалися Волинська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Сумська та Тернопільська області. Вони не мають заборгованостей щодо газу.

Більш ніж третина споживачів природного газу в Україні хочуть отримувати його, а також електроенергію від одного універсального постачальника.

Про це свідчить інформація дослідження Асоціації постачальників енергоресурсів, що об’єднує 25 ліцензіатів на ринку електроенергії та газу.