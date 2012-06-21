Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Промислове місто Авдіївка на Донеччині відзначає шосту річницю звільнення від окупації проросійськими незаконними збройними формуваннями.
30 липня 2014 року бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади спільно з підрозділами добровольців «Правого сектора» вигнали з міста російських найманців, які захопили його ще у квітні.
«Ця дата – не просто відзначення важливої події, для кожного з нас, це дуже важливий день в історії нашого міста, підтвердження міці українського війська, незламності і патріотизму наших громадян», – підкреслив у своєму зверненні до земляків керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
У місті вшанували своїх визволителів біля пам’ятного меморіалу загиблим воїнам, встановленого на місці тривалих жорстоких боїв – на промзоні. А напередодні працівники Авдіївської бібліотеки-філії №3 відділу культури залучили до відзначення пам’ятної дати наймолодших жителів міста, організувавши майстер-клас «Оберіг захиснику». Всі обереги, виготовлені юними читачами, передані українським військовослужбовцям, які досі змушені захищати Донбас і Україну від російських найманців.