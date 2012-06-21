Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



На Донеччині три новенькі тролейбуси на автономному ходу почали курсувати за маршрутом №8 із центру міста Бахмут до селища Опитне. Це дужа важлива подія для жителів згаданого селища, оскільки досі сюди їздили тільки автобуси, проїзд у яких коштував значно дорожче, ніж у міському транспорті. А оскільки Опитне розташоване буквально на межі з Бахмутом, свого часу тут не один раз поставало питання про відкриття тролейбусного маршруту до цього населеного пункту. Втім, такий проєкт вважався збитковим, адже експерти підрахували, що для будівництва нової контактної лінії електропередач та інші роботи потрібно витратити майже 100 мільйонів гривень. Ось тоді й з’явився альтернативний варіант перевезення пасажирів.

Для головного міського перевізника — комунального підприємства «Бахмутелектротранс» придбали три тролейбуси «Дніпро — Т-203», які після відключення від контактної лінії, завдяки потужним акумуляторам спроможні певний час їхати автономно. І зручності нового щоденного маршруту вже змогли оцінити місцеві жителів, які почали залюбки ним користуватися.