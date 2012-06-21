Влада Баварії ввела жорсткі обмеження у зв'язку з ростом захворюваності нової коронавірусної інфекцієї.

Нові правила вступили в силу напередодні і будуть діяти два тижні. Відповідно до розпорядження властей, «фізичні контакти повинні бути зведені до абсолютно необхідного мінімуму». Так, залишати житло можна тільки «з поважної причини»: для походу на роботу, за покупками, для заняття спортом, для прогулянок з дітьми або домашніми тваринами, для отримання медичної допомоги, для відвідування родичів (в тому числі похорону).

Школи і дитячі сади на час обмежень будуть закриті. Під заборону потрапили всі громадські заходи, закриються музеї, кінотеатри та інші розважальні заклади. Кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос або доставку їжі і строго до 20.00.

Влада розширила список місць, де носіння масок є обов'язковим. Крім громадського транспорту і магазинів носити захисну маску треба на певних вулицях району з 6.00 до 23.00. Штраф за порушення маскового режиму може скласти 25 тисяч євро.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»