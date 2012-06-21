Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Таких незвичних відчуттів рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій давно не мали: з каналізаційного люка їм довелося витягати … корову. Суботнього пообіддя у Береговому їм зателефонували і повідомили, що на вулиці Богдана Хмельницького, на території колишньої військової частини впала корова.
Окрім спеціальних знарядь рятувальників довлеося застосувати й кран місцевого підприємця. За його допомогою вдалося спочатку витягнути з бетону основу люка. Після цього, обв’язану мотузками корову витягнули з ями. Допомагали з десяток людей.
Корова виявилася неушкодженою, хоча й дуже переляканою. Не менший стрес ця пригода викликала і в одного з місцевих жителів. Йому, щоб надати долікарську медичну допомогу, викликали «швидку».