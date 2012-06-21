Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

У місті Берегове на Закарпатті відкрили незвичайну кав’ярню, яка носитиме ім’я співачки Шарі Федак. Вона народилася в цьому місті і прославилася на початку минулого століття завдяки майстерному виконанню оперет. З величезним успіхом виступала на театральних сценах Будапешта, Відня, Лондона й Парижа, заслуживши у сучасників звання «зірки угорської оперети всіх часів і народів».

Творча кав’ярня, як і міський будинок культури, Берегівський угорський драматичний театр (професійний) і Народний український театр імені Ярослави Бандурович (аматорський) стане ще одним культурним центром цього інтернаціонального міста.

У нововідкритому закладі влаштовуватимуть творчі презентації, проводитимуть конкурси, переглядатимуть кінострічки. Відвідувачі проводитимуть час у спілкуванні й ділитимуться знаннями в своїх видах мистецтва. А ще в кав’ярні можна приміряти та вдягти театральні костюми улюблених героїв з вистав, які йдуть на театральній сцені. Зробити гарні фото допоможе спеціально створена фотозона.

Перші відвідувачі з цікавістю оглянули «спальню примадонни», яка є одночасно і «квест кімнатою». Тут можна зіграти в інтелектуальну гру, яка передбачає знання з біографії і творчого шляху в театрі знаменитої берегівчанки Шарі Федак.