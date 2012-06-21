Місто Бершадь на Вінниччині увійшло до Книги рекордів України з формулюванням «Найбільша демонстрація книг, присвячених життю та творчості Тараса Шевченка, які презентовані компактно у міській загальноосвітній школі». У святково вбраному фойє освітнього закладу твори класика української літератури для огляду розклали у формі серця на столах і партах. Загальна їх кількість — 801. Більша частина колекції — видання «Кобзаря».
Автор проекту — вчитель української мови і літератури Бершадської ЗОШ I—III ступенів №1 Богдан Фединчук. Захід проведено, щоб привернути увагу молоді й громадськості до генія Тараса Шевченка і до його головної книжки, відновити живу зацікавленість нею.
Краяни, долучившись до акції, брали невмирущі твори у старовинній або сучасній палітурці до рук і відчували свою причетність до відродження України, об’єднання нації, примноживши у серці любов і повагу до рідної мови і культурних надбань українського народу.
Загальна площа книжок, розташованих у формі серця, — 25 квадратних метрів. Було представлено 642 «Кобзарі». Найстаріший — 1949 року видання, найновіший — 2016-го. Найважчий «Кобзар» важить 1325 грамів, а найлегший — 125. Найбільший за розміром — 34 сантиметри заввишки і 28 завширшки, а найменший — 5 та 4 сантиметри відповідно.
В актовій залі школи пройшов захід, приурочений життю і творчості Тараса Шевченка.