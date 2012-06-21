Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відразу два нових об’єкти – амбулаторії монопрактики – стали до ладу у селах Бездрик та Степанівка Сумського району.
Обидві споруджені з «нуля», оснащені всім, що потрібно для надання оперативної і якісної лікарської допомоги: автомобілем, набором обладнання, зокрема для телевізійної медицини.
Тут облаштовані санітарні кімнати, є вентиляція, кондиціювання, індивідуальна система опалення, гаряча і холодна вода. Поруч – стоянка для автомобілів.
У Бездрику новобудова обійшлася у 6,2 мільйона гривень, з яких 5,2 – субвенція з державного, решта – місцевого бюджетів, у Степанівці – відповідно 9,4, 8,3 та 1,1 мільйона гривень.
Найближчим часом має стати до ладу ще одна така амбулаторія – у селі Кияниця.
Загалом по Сумській області до кінця нинішнього року передбачається ввести в експлуатацію 13 амбулаторій, частина яких уже приймає пацієнтів.