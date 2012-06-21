Турецькі археологи під час проведення розкопок у провінції Шанліурфа на південному сході Туреччини виявили головні ворота історичного палацу Харан.

Як повідомляє Daily Sabah, перші розкопки в Харані були проведені ще в 1950 році. Але найбільш активні пошуки проходить лише останні два роки. За цей час археологам вдалося розкопати історичний палац Харан. Наразі останньою знахідкою стали головні ворота цього монументального об'єкта.

«Ми повністю розкопали одні з двох відомих воріт історичного палацу, – говорить керівник розкопок Мехмет Онал, глава кафедри археології Харанського університету. –Ворота мають висоту майже сім метрів, їх видовбали з базальта. На цих каменях ми виявили написи на арабській мові. Їх вивчення допоможе точної датування цю історичну споруду».

Археологи вивчать написи і символи на печатках, наконечники стріл, які також виявили при розкопках. Харан вважається одним із найдавніших міст світу, з 2000 року він внесений до попереднього списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Люди жили тут як мінімум з 6000 року до нашої ери. Це місто неодноразово згадується в Біблії, воно було столицею двох імперій: Ассирії і Омейядів.

Втім, розкопаний палац відносно молодий. На думку археологів, він був побудований приблизно 900 років тому. Поки його вік датували з аналізу лазні, яка була розкопана раніше. Вона була оснащена залами з прохолодними, теплими і гарячими ваннами. Встановлено, що ця лазня була побудована в XII-XIII століттях при династії Зенгідів.

Палац Харан є одним з рідкісних прикладів таких споруд, що збереглися з часів середньовіччя в країнах Близького Сходу. Судячи з отриманих результатів розкопок, він був величезним і складався з сотень кімнат.

Додамо, що Харан розташований у 44 кілометрах на південний схід від міста Шанліурфа, недалеко від сирійського кордону. У давнину цей район був важливим торговим центром Месопотамії і розташовувався на торговому шляху, який вів на південь до Ніневії, на територію сучасного Іраку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»