Група вчених на чолі з Ендрю Вандербургом з Університету Вісконсін-Медісон повідомила про відкриття транзитним методом екзопланети біля білого карлика WD 1856 + 534, що знаходиться у 82 світлових роках від Землі.
Білі карлики – зірки, що складаються з електронно-ядерної плазми і позбавлені джерел термоядерної енергії. Коли зірка головної послідовності малої або середньої маси закінчує перетворення водню в гелій, вона розширюється, стаючи червоним гігантом, після чого скидає зовнішню оболонку, формуючи планетарну туманність, а колишнє ядро зірки стає білим карликом.
На етапі червоного гіганта зірки поглинають будь-які планети, що знаходяться на близькій орбіті. Це робить малоймовірним те, що будь-які близькі планети можуть залишатися на орбіті зірки у фазі білого карлика. Тому відкриття екзопланети WD 1586b, що знаходиться на близькій орбіті до батьківської зірки і робить оборот навколо неї кожні 34 години, стало для вчених великою несподіванкою.
WD 1586b – газовий гігант у десять разів перевершує за розмірами батьківську зірку і має масу в 14 разів більшу, ніж у Юпітера.
Вчені припускають, аби уникнути руйнування, коли зірка-матір WD 1856 + 534 перетворилася в червоного гіганта, WD 1586 b повинна була знаходитися на відстані більше однієї астрономічної одиниці від зірки-господарки. Потім вона, імовірна, була викинута на близьку орбіту до зірки через взаємодію з іншими планетами.
«Оскільки не було виявлено жодних уламків планети, плаваючих на поверхні зірки або оточуючих її в диску, ми можемо зробити висновок, що планета не ушкоджена», – каже Сиі Сюй, співавтор дослідження.
Білий карлик WD 1856 + 534 знаходиться всього у 82 світлових роках від Землі, тому, за словами Парсонса, гравітаційний вплив інших планет на білий карлик потенційно може бути виявлено місіями космічних обсерваторій.
«Таким чином, ця система відкриває абсолютно нову віху у дослідженні екзопланет», – додав Парсонс.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»