На півдні Британії, в графстві Корнуолл, зібралися цілі натовпи орнітологів-любителів, щоб своїми очима побачити буру олушу, повідомляє Daily Mail.
Рідкісну «коричневу пташку», яка зазвичай зустрічається лише в екзотичних місцях, таких як Мексика, Колумбія та Венесуела, вперше побачили біля берегів Туманного Альбіону.
Зазвичай ці хижі птахи гніздяться на узбережжі Тихого і Індійського океанів, а так далеко на північ вони ще не забиралися. Вчені поки ніяк не прокоментували появу екзотичної птиці біля берегів Туманного Альбіону.
ДОВІДКА «УК»
Бура олуш – це «велика морська пташка прибережних вод, яку часто можна побачити з пляжів біля узбережжя Тихого океану, іноді просто за межами
Птахи розмножуються колоніями на офшорних островах, гніздяться на землі.
Голова, шия та верхня частина тулуба – коричневого кольору, за винятком дорослих самців з популяції Тихоокеанського узбережжя, які мають голову білого кольору і часто білу шию.
Дорослі птахи мають білий живіт, а молоді – черевно-коричневий, який рідко внизу виглядає суцільно коричневим.