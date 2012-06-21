Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Бузівській ОТГ, що в Жашківському районі на Черкащині, працюють над створенням інноваційного екопарку — сучасного арт-об’єкту на території громади. А збудують його з еко-цеглин — спеціально відсортованих пластикових пляшок, які нині складають в окремому приміщенні. Тут іще рік тому запровадили роздільне збирання відходів, а тепер прагнуть їх повторно використовувати як будівельний та художній матеріал.
Впроваджувати сортування сміття було непросто — дуже вже вкоренилася традиція скидати непотріб в одну купу. Проте наполегливість сільського голови Олександра Фуркала, допомога місцевих депутатів зробили свою справу. Минулого року громаду відібрали для реалізації природоохоронного проєкту. Завдяки цьому придбали трактор з причепом та прес для сміття, впорядкували сміттєзвалище, закупили та встановили на території сіл, які входять до об’єднаної громади, 30 контейнерів для сортування паперу, пластику та скла. Навчили селян правильно сортувати відходи. На впровадження проєкту громада витратила близько мільйона гривень.
Головне — добитися зрушення в свідомості односельців, вважає голова ОТГ. Тепер у школах навчають дітей оригінальним і корисним методам повторного використання пластику. Школярі вже навчилися виготовляли з цих відходів меблі, а тепер планують взяти активну участь у створенні екопарку. Інші види сміття планують здавати на переробні підприємства, а виручені кошти спрямовувати на благоустрій громади.