21 березня – Всесвітній день людини із Синдромом Дауна. Чому саме цей день? Бо саме в 21-й парі хромосом у людей з синдромом Дауна не дві хромосоми, як у більшості людей на планеті Земля, а три. 21/3!

Вперше це свято відзначили 2006 року.

Про особливий день в календарі розповіла журналісту «Урядового кур’єра» Світлана Махно мама семирічного Гліба.

«Вісім років тому я не знала про цей день нічого. Я не знала про синдром Дауна. Саме в цей час я проходила перший пренатальний скринінг на виявлення генетичних аномалій у моєї майбутньої дитини. Скринінг, який … нічого не виявив і дав мені стовідсоткову гарантію, що моя дитина народиться здоровою.

Це тепер я знаю, що в цьому світі не може бути нічого абсолютного і стовідсоткового, а тоді, в березні 2010-го, я вірила в краще. Чомусь саме тоді я вивела своєю рукою у щоденнику: «Слава Богу, Синдром Дауна виключено»… Чому страшилась саме цього діагнозу?!

Не знаю. Але закони Всесвіту – безжальні: рано чи пізно ти все одно зустрінешся з тим, чого найбільше боїшся. Через півроку я таки зазирнула в очі своєму найбільшому страху. І відтоді щодня дивлюся в них. Ні, я його не перемогла. Але … вже не так страшно. І мені здається, я (ні, не знаю, але) відчуваю, як і куди рухатися далі.

Я боюся, але усвідомлюю свій страх… Це – перший крок для того, аби почати його опановувати.

Поступово прийшла до того, що мій син заслуговує на свято в цей день, або з нагоди цього дня! Це – його день! І він завжди буде його днем!

Бо я точно знаю: дитина з синдромом Дауна – то не вирок, то не кінець світу і життя, то лише початок і перший крок до оновлення… твоєї власної душі, твоїх власних ресурсів, твого оточення.

І тому ми з Глібчиком відзначатимемо 21/3. В тому числі і флешмобом #LotsOfSocks. І вас запрошуємо!

21/3 – стань частиною всесвітнього флешмобу! Підтримай маленьких і великих носіїв 47 хромосом!»