Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

У Туреччині археологи, які проводять розкопки на археологічній пам'ятці Кюльтепе, в центральній провінції Кайсері, виявили більше десятка статуеток стародавніх богів і богинь, яким поклонялися анатолійці тисячі років тому.

Як повідомляє Daily Sabah, це місце відоме також під назвою Канеш. Тут розташовувалося місто таємничої імперії хеттів, яка була однією з наймогутніших у свій час. Вважається, що це місто було першим, заснованим хеттами в Анатолії.

Вперше фігурки ідолів археологи виявили тут у 2017 році. Цьогорічний польовий сезон поповнив їх колекцію. Цього року археологи виявили ще 15 ідолів – статуеток невідомих науці богів і богинь, вік яких становить майже 4500 років.

За словами професора Фікрі Кулакоглу з Університету Анкари, який керує розкопками, фігурки виконані в різних стилях. Деякі з них вирізані досить просто, схематично. Інші божества виготовлені детально, причому деякі з них зображені сидячими на троні.

«Структура, яку ми розкопали, ймовірно, є дуже великим і унікальним місцем в Анатолії з формальними і релігійними характеристиками, – говорить професор Фікрі Кулакоглу. – Виявлені тут ідоли є артефактами, що демонструють вірування жителів Анатолії в істот, яким вони поклонялися 4500 років тому. Це артефакти, яких немає ніде, крім Кюльтепе».

За словами вченого, після вивчення всі знайдені статуетки передадуть у музей міста Кайсері для організації тимчасової виставки. Нагадаємо, що розкопки тут було розпочато ще 72 роки тому. Вони ведуться на ділянці, розташованій приблизно у 24 кілометрах від Кайсері.

За минулий час археологи виявили безліч адміністративних будівель, культових споруд, будинків, торгових крамниць і майстерень. Однак про це місто знали і в кінці XIX століття. Саме тоді на «чорному ринку» з'явилися кам'яні таблички з текстами, в яких згадувалося хеттське місто Канеш.

Дві таблички потрапили в музеї і зацікавили археологів. Вони почали пошук загубленого міста. Удача посміхнулася археологам з Чехії, вони знайшли не тільки місто, а й розкопали палац, правда, пошкодивши при цьому приблизно третю його частину, а також знайшла нові таблички з текстами.

Тексти були вивезені до Європи, де вченим вдалося їх розшифрувати. Тоді-то і стало відомо про історію міста Канеш. Таблички повернули до Туреччини в 1936 році. З тих пір вони зберігаються в Стамбульському археологічному музеї.