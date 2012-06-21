Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»

У Туреччині археологи, які проводять розкопки на археологічній пам'ятці Кюльтепе, в центральній провінції Кайсері, виявили більше десятка статуеток стародавніх богів і богинь, яким поклонялися анатолійці тисячі років тому.

Деякі зі знайдених статуеток, недавно виявлених на археологічній ділянці Кюлтепе, Кайсері, центральна Туреччина, 10 вересня 2020 г. (фото DHA)

Як повідомляє Daily Sabah, це місце відоме також під назвою Канеш. Тут розташовувалося місто таємничої імперії хеттів, яка була однією з наймогутніших у свій час. Вважається, що це місто було першим, заснованим хеттами в Анатолії.

Вперше фігурки ідолів археологи виявили тут у 2017 році. Цьогорічний польовий сезон поповнив їх колекцію. Цього року археологи виявили ще 15 ідолів – статуеток невідомих науці богів і богинь, вік яких становить майже 4500 років.

За словами професора Фікрі Кулакоглу з Університету Анкари, який керує розкопками, фігурки виконані в різних стилях. Деякі з них вирізані досить просто, схематично. Інші божества виготовлені детально, причому деякі з них зображені сидячими на троні.

«Структура, яку ми розкопали, ймовірно, є дуже великим і унікальним місцем в Анатолії з формальними і релігійними характеристиками, – говорить професор Фікрі Кулакоглу. – Виявлені тут ідоли є артефактами, що демонструють вірування жителів Анатолії в істот, яким вони поклонялися 4500 років тому. Це артефакти, яких немає ніде, крім Кюльтепе».

За словами вченого, після вивчення всі знайдені статуетки передадуть у музей міста Кайсері для організації тимчасової виставки. Нагадаємо, що розкопки тут було розпочато ще 72 роки тому. Вони ведуться на ділянці, розташованій приблизно у 24 кілометрах від Кайсері.

За минулий час археологи виявили безліч адміністративних будівель, культових споруд, будинків, торгових крамниць і майстерень. Однак про це місто знали і в кінці XIX століття. Саме тоді на «чорному ринку» з'явилися кам'яні таблички з текстами, в яких згадувалося хеттське місто Канеш.

Дві таблички потрапили в музеї і зацікавили археологів. Вони почали пошук загубленого міста. Удача посміхнулася археологам з Чехії, вони знайшли не тільки місто, а й розкопали палац, правда, пошкодивши при цьому приблизно третю його частину, а також знайшла нові таблички з текстами.

Тексти були вивезені до Європи, де вченим вдалося їх розшифрувати. Тоді-то і стало відомо про історію міста Канеш. Таблички повернули до Туреччини в 1936 році. З тих пір вони зберігаються в Стамбульському археологічному музеї.