Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Сумщині професійно-технічна освіта завжди була в центрі уваги як місцевої влади, так і відповідних структурних підрозділів, управлінь та відомств. Ось і зараз цей освітній сегмент неухильно розвивається і реформується, аби сповна відповідати сучасним викликам.

Так, цими днями на базі Сумського міжрегіонального вищого професійного училища відбувся ярмарок вакансій, на який запросили роботодавців і сьогоднішніх учнів ПТУ. Тобто, і ті, й інші мали всі можливості і умови для вирішення власних проблемних питань.

Свій кадровий та ресурсний потенціал демонстрували заклади, які готують спеціалістів для будівельної та низки інших промислових галузей, майбутні дизайнери, представники сфери послуг тощо.

За підсумками ярмарку вдалося окреслити контури подальшої співпраці тих, хто потребують, і тих, хто готують фахівців у системі ПТО.

Майже водночас відбулося засідання Регіональної ради професійної освіти, під час якого увага зосереджувалася на роботі стейкхолдерів, тобто, тих, хто можуть і здатні впливати на прийняття рішень стосовно розвитку конкретної системи, а в конкретному випадку – працевлаштування випускників ПТУ.

Як наголосили заступник голови Сумської ОДА Микола Подопригора та директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Вікторія Гробова, важливо сконцентрувати увагу на кожному закладі освіти окремо, визначити, чого прагнуть сьогодні випускники ПТУ, де їм працювати після навчання, а вже на основі цього відкривати нові спеціальності, які мають бути перспективними і економічно привабливими.

Учасники ради констатували, що учні і студенти, які навчаються безоплатно, мали б обов’язково відпрацювати два-три роки на вітчизняних підприємствах, однак для цього необхідне сучасне обладнання, належні виробничі умови, а утримати нові професійні кадри можна тільки гідною заробітною платою.

За результатами засідання Регіональної ради погоджено замовлення на підготовку робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти Сумської області у 2018 році відповідно до укладених з роботодавцями договорів.

У тому, що професійно-технічна освіта Сумщини неухильно розвиватиметься, свідчить недавнє приємне повідомлення: Міністерство освіти України затвердило перелік закладів професійно-технічної освіти, на базі яких будуть створені науково-практичні центри.

У Сумській області він функціонуватиме на базі Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту за спеціальностями електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах та зварник.

На створення таких центрів – загалом 50-ти в усіх областях та Києві – у державному бюджеті заплановано 100 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Вони будуть використані на придбання сучасного обладнання, інструментів, витратних матеріалів тощо.

Окрім уже зазначених, тут готуватимуть фахівців за спеціальностями електромонтер, токар, тракторист-машиніст та іншими.