У Чехії археологи розпочали підготовку до проведення розкопок у лісі, де грибник випадково виявив вкрай рідкісний артефакт бронзового століття – меч віком близько 3300 років.

Як повідомляє Radio Prague International, звістка про знахідку дуже схвилювала чеських археологів. Артефакт вони отримали від місцевого жителя на ім'я Роман Новак, який знайшов його в лісі поблизу містечка Есеніцко в Північній Моравії.

Уточнюється, що чоловік збирав гриби недалеко від свого будинку. Під час «тихого полювання» він і натрапив на вкрай рідкісний артефакт. Це виявився меч, вік якого експерти оцінили приблизно в 3300 років.

«Як тільки пройшов дощ, я пішов збирати гриби, – розповів Роман Новак. – По дорозі я побачив шматок металу, що стирчить з каменів. Я штовхнув його ногою і зрозумів, що це був клинок, частина меча. Потім я покопав ще трохи і знайшов бронзову сокиру».

Новак негайно зв'язався з археологами. Вони провели кілька випробувань і визначили, що і меч, і сокира датуються приблизно 1300 роком до нашої ери. Знайдені артефакти нагадують зброю, яке використовувалося в той час в основному на території сучасної Північної Німеччини.

«У цього меча – восьмикутна рукоять, – каже Іржі Ючелка, керівник відділу археології Сілезького музею. – Це всього лише другий меч такого типу, який був будь-коли знайдений у цих місцях».

Експерти зізналися, що були здивовані знахідкою грибника. Район сучасного міста Есеніцко в період часу, до якого відноситься знайдена зброя, був малонаселених. Але аналіз меча показав, що він був місцевим.

Також археологи підкреслюють, що в той час меч був вкрай дорогим товаром у цій частині Європи. Технологія виготовлення бронзової зброї значно відрізнялася від кування залізних мечів більш пізнього періоду. Бронзові мечі виготовлялися так: метал розплавляли до рідкого стану, а потім заливали його в спеціально підготовлену форму.

«Меч з Есеніцко – не найкращий приклад цього методу, – вважає Іржі Ючелка. – Майстер явно старався з усіх сил, але якість насправді було досить низькою. Рентгенівські дослідження показують, що всередині цієї зброї є багато маленьких бульбашок. Це говорить про те , що меч не використовувалася в бою, а мав символічне значення».

Тепер археологи готуються провести повноцінні розкопки на місці, де були знайдені бронзові меч і сокира. Можливо, їм вдасться знайти й інші артефакти. Сам меч буде підданий додатковому аналізу, після чого його по черзі виставлять на огляд в Етнографічному музеї Есеніцко і Сілезькому музеї.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»