Скарб із 435 золотих і срібних монет, датованих XIV століттям, виявили на прогулянці в лісі біля Кладрубського монастиря, що в західній Чехії. Насправді скарб знайшла дика свиня, яка розрила місцевість, шукаючи смачні корінці. Пара, що прогулювалася лісом, натрапила на дві золоті монети і одну срібну, які сяяли на сонці неподалік великого плоского каменя. Коли мандрівники підняли камінь, вони побачили, що під ним лежить набагато більше монет. Вони повідомили про знахідку до Музею Західної Богемії в Пльзені, і археологи розкопали весь скарб.

У скарбі 92 золоті монети загальною вагою 326 грамів і 343 срібні монети. Срібні монети типу groschen були поширені в Богемії і в Центральній Європі в XIV столітті. Більшість з них були викарбувані в Богемії під час правління імператора Священної Римської імперії Карла IV. Вони дуже зношені, тому, мабуть, були в широкому вжитку. Золоті ж монети збереглися у відмінному стані. Це дукати Карла I Угорського, імператора Священної Римської імперії Карла IV, Альберта III, герцога Австрійського, і Руперта I, курфюрста Палатіна, та золоті флоріни Людовика I.

Археологи вважають, що монети були закопані в землю в кінці 1370-х років. Хоча причина, з якої хтось заховав такий солідний скарб, швидше за все, залишиться невідомою, швидше за все, це було пов'язано з сусіднім монастирем у Кладрубах.

«Монастир розташовувався на стратегічному середньовічному торговому шляху між Прагою і Нюрнбергом. А оскільки відкриття було зроблено недалеко звідти і недалеко від королівського міста Стршибро, досить імовірно, що воно якось пов'язано з ним», – кажуть вчені.

Кладрубський монастир заснував Владислав I, герцог Богемський, у 1115 році. З самого початку монастир був багатим, наділеним численними володіннями і титулами. Його багатство і влада збільшувалися геометрично, досягнувши піку в XIV столітті, коли доходи і територія монастиря були на королівському рівні. У монастиря була власна мережа оборонних замків у феодальних володіннях, і він часто вступав у конфлікт з місцевою знаттю.

Через величезні суми, які збиралися в скарбницю абатства і його військової могутності, питання про те, хто буде призначений абатом, мало величезне політичне значення. Це дійшло до сутичок в 1396 році, коли Іоанн Непомуцький, генеральний вікарій Архиєпископії Праги, призначив кандидата, якого підтримував його начальник, архієпископ і Папа Римський замість кандидата, обраного королем Богемії Венцеславом IV. Король замучив Іоанна, скинув його з моста і той потонув. Іоанна відразу ж нарекли мучеником і зарахували до лику святих.

Монети нині зберігаються і каталогізуються. Їх виставлять у музеї Західної Богемії в Пльзені в кінці цього або на початку 2021 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»